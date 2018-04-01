AB Bakanı Çelik: "Bizim Sabrımızı Zaaf Zannettiler"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Güvenlik güçlerimiz son bir haftadır ve özellikle dün, bütün o teröristleri imha etti. Amanoslara teröristleri sokmayacağını, Çukurova'ya teröristleri sokmayacağını bir kere daha gösterdi." dedi.

Çelik, AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi öncesinde, Yüreğir Serinevler Spor Salonu önünde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Bütün Adana'nın dünya lideri Erdoğan'ı karşılamaya geldiğini belirten Çelik, son zamanlarda yaşanan zor günlerde vatandaşların bu desteğiyle her türlü sıkıntının üstesinden gelindiğini ifade etti.

Çelik, kim Türkiye'ye tuzak kurmaya kalkarsa kalksın, bir ve beraber oldukları müddetçe hiçbir şekilde aşamayacakları engel bulunmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Adana'dan, bir kere daha Afrin'deki kahraman Mehmetçik'e selam gönderiyoruz. Türkiye söz konusu olduğu zaman, söz konusu vatan olduğu zaman, memleket, milletimiz olduğu zaman Adana'nın nasıl öne çıktığını gördük. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifalar versin. Terör örgütleri, PKK'sı, PYD'si, YPG'si, SDG'si ve FETÖ'cüsü karşımızda birleşmişken bizim elimizi kolumuzu bağlı zannettiler. Bizim sabrımızı zaaf zannettiler, zayıflık zannettiler ama sonuçta başkomutanımız ne dedi? 'Sabrettik, ansızın gelebiliriz.' dedik ve bir gün başkomutanımız, 'Türk ordusu, Mehmetçik Afrin'e' dediği zaman zaman terör örgütlerinin altını üstüne getirdik mi? İşte o kahramanlar bu bayrakları biz yüksekte tutalım diye, biz bu meydanlarda birlik ve beraberlik içinde huzur içinde yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar. Emin olun, o kahraman çocuklar o aziz şehitler canlarını feda etmeseler, bu büyük fedakarlığı yapmasalar bugün Afrin'de mağlup ettiğimiz terör örgütlerini birileri Hatay'a, Adana'ya getirmeye çalışacaktı."

"Vatanımıza göz dikenin karşısında durmaya devam edeceğiz"

Bakan Çelik, Türkiye'nin kötü gittiğini, dünyada yalnız kaldığı iddialarının ortaya atıldığını belirterek, "Kahraman Mehmetçik en güçlü mücadeleyi verirken aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisini büyüten büyük bir güce sahibiz. Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın liderliğinde bundan sonra Türkiye'yi yepyeni ufuklara, hedeflere hep beraber ulaştıracağız." diye konuştu.

Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet için daha büyük hedeflere koşacaklarını vurgulayan Çelik, "Bundan sonrasında da vatanımıza göz dikenin, mazlumların ahını alanın karşısında durmaya güçlü şekilde devam edeceğiz. Ama ihtiyacımız olan, sizin bu meydanlarda birlik, beraberlik içerisinde bu dayanışmayı, tek millet olduğumuzu göstermeniz." ifadesini kullandı.

Çelik, Adana'nın en çok şehit veren illerden olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. 2019 seçimleri Türkiye'nin eski arızalarını, eski safralarını tamamen geride bıraktığı bir seçim olacak. Böylece, Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin başkanlık sistemi içindeki ilk Cumhurbaşkanı olarak 2023 hedeflerine gitmemizde liderlik edecek. Adını bildiğimiz, bilmediğimiz bütün kardeşlerimizin Türkiye'de taş üstüne taş, tuğla üstüne tuğla koyulmasında, adım adım Türkiye'nin inşa edilmesinde hepsinin büyük emeği var."

"Amanoslara teröristleri sokmayacağımızı gösterdik"

Bölge için önemli günlerden geçildiğini vurgulayan Çelik, şu görüşlere yer verdi:

"PKK'lı teröristler Amanoslar üzerinden Adana'mıza ve Çukurova'mıza saldırıyorlar. Biliyorsunuz Amanoslar üzerinden gelenler yakın zamanda Pozantı ilçemizde güvenlik güçlerimizi şehit etmişlerdi. Osmaniye üzerinden, Adana üzerinden Çukurova'mızda terörü yaymaya çalışıyorlar. Ama ne oldu? Güvenlik güçlerimiz son bir haftadır ve özellikle dün, bütün o teröristleri imha etti. Amanoslara teröristleri sokmayacağını, Çukurova'ya teröristleri sokmayacağını bir kere daha gösterdi. Oradaki Mehmetçik'e, polislerimize, komutanlarımıza, emniyet amirlerimize alkışlarımızla teşekkür ediyoruz."

Çelik, bin yıldan daha fazladır Anadolu'yu vatan yapmak için çok bedel ödendiğine dikkati çekerek, "Anadolu bizim hak edilmiş yurdumuz, Türkiye bizim hak edilmiş vatanımızdır. Her bir karışı için bedel ödediğimiz, her bir anı için bedel ödediğimiz bu topraklara göz diken kimseye göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Kimsenin toprağında gözleri oladığını belirten Çelik, Türk bayrağının gölgesinde işgal olmadığını, sivillere zarar gösterilmediğini kaydetti.