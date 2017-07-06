AB Bakanı Çelik: AP Raporunun Hiçbir Bağlayıcılığı Yok Aynen İade Edilecek (1)

Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen Türkiye Raporu bugün oylanıp kabul edilmesine ilişkin AB Bakanı Ömer Çelik, "AP raporu oylama ile kabul edildi. Objektif, güvenilir olmayan bir takım ifadeler içeriyor. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur. AP görüşmüştür ve siyasi nitelikte bir karar açıklamıştır. Rapor tarafımıza ulaştığında değerlendirme söz konusu olamadan aynen iade edilecek" dedi.



Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen Türkiye Raporu bugün oylandı. Avrupa Parlamentosu müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. Konuya ilişkin konuşan AB Bakanı Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı: "AP raporu oylama ile kabul edildi. Objektif, güvenilir olmayan bir takım ifadeler içeriyor. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur. AP görüşmüştür ve siyasi nitelikte bir karar açıklamıştır. AB'nin yayınladığı herhangi bir raporun objektif, dengeli olmasını her zaman gözetiriz. Eleştiriden de hiçbir zaman çekinmeyiz. Rapor bu içerikten tamamen uzak.



1915 OLAYLARININ 100. YILIYLA İLGİLİ TEK TARAFLI ERMENİ ANLATILARINA DÖNÜK YAKLAŞIM



Özellikle 1915 olaylarının 100. yılıyla ilgili tek taraflı Ermeni anlatılarına dönük yaklaşım bu seneki AP raporunda da bir atıf ile gündem getirilmiştir. Tek taraflı tarih anlatısına, siyasi polemikler ile yürütülen bir meseleye karşı, dengeli, objektif olmayan ve bir siyasi suçlama içerin bu ifadeleri bu raporun aldıkları için bu raporu kabul etmiyoruz. Raporda 15 Nisan 2015 kararına yapılan atıf sadece tarihi çarpıtmakla kalmıyor. 25 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesi marjında Brüksel'de yaptığı görüşmelerle ortaya çıkan yeni atmosfere ve AB liderleri ile üzerinde çalışılan yeni yol haritasına da aykırı bir tutum sergilemiş oluyor. Bu rapor bir işbirliği raporu değil.



DEĞERLENDİRME SÖZ KONUSU OLAMADAN AYNEN İADE EDİLECEK



Bu rapor bir takım ülkelerin tek taraflı siyasi yaklaşımlarını koalisyon mantığı ile metne doldurmuş işbirliğinden uzak bir sabotaj raporu. İlişkileri sabote etmeye dönük bir rapor. AP raporunu son 2 yılda olduğu gibi bu yıl da yok hükmünde ve geçersiz kabul ediyoruz. Rapor tarafımıza ulaştığında değerlendirme söz konusu olamadan aynen iade edilecek."