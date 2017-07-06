AB Bakanı Çelik, AB Komisyonu Üyesi Hahn ile Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile AB ilişkilerine değinerek, "Türkiye, AB için kilit önem taşıyan bir stratejik ortaktır. Aynı şey Türkiye açısından AB için de geçerli. Bu sebeple ikili ilişkilerimizi pekiştirmek bizim için çok faydalı. Yani hem ikili olarak hem de birçok zorlukla karşılaştığımız bölgemiz açıdan ilişkiler ve iş birliği büyük önem taşıyor." dedi.



Hahn, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile heyetlerarası görüşmelerden önce basına açıklamalarda bulundu.



Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi çerçevesinde bir araya geldiklerini belirten Hahn, bu iş birliğinin karşılıklı fayda ve menfaat sağladığını söyledi.



Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin ekonomiden terörle mücadeleye ve bölgedeki siyasi duruma kadar pek çok alanda olumlu etkileri olacağını kaydeden Hahn, bu kapsamda çeşitli ziyaret ve toplantıların devam edeceğini bildirdi.



Hahn, "Türkiye, AB için kilit önem taşıyan bir stratejik ortaktır. Aynı şey Türkiye açısından AB için de geçerli. Bu sebeple ikili ilişkilerimizi pekiştirmek bizim için çok faydalı. Yani hem ikili olarak hem de birçok zorlukla karşılaştığımız bölgemiz açıdan ilişkiler ve iş birliği büyük önem taşıyor." diye konuştu.



Sığınmacılar konusuna değinen Hahn, Suriye'de siyasi anlaşmazlıkların çözülmesi durumunda iki tarafın da bu sürece katkı sağlama istekliliği ve kararlılığını gösterdiği takdirde sadece çatışmaların sonlandırılması değil, Suriye halkının tekrar ülkelerine dönmesi ve ülkenin yeniden inşasıyla ilgili yeni çalışma alanlarında da Türkiye ile AB'nin yoğun iş birliği sergileyebileceğini ifade etti.



Ekonomik ilişkiler açısından Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda çalışmaların netice vermeye başladığını söyleyen Hahn, bu konunun neticelerinin kısa vadede ortaya konabileceğini kaydetti. Hahn, bu gelişmenin hem Türk hem de Avrupa halkının yaşam kalitesini artıracağını dile getirdi.



Hahn, bu ve bunun gibi süratle netice alınabilecek konularda ilerleme kaydedilmesinin faydalı olacağını belirtti.



AK Parti ilçe başkan yardımcılarının PKK tarafından şehit edilmesi



AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi ile AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırılar sonucu hayatlarını kaybetmesine ilişkin Hahn, "Birkaç gün önce iki yetkili öldürüldü. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu olayı kesin bir dille kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



Hahn, ancak şiddet olmayan barışçıl ortamlarda ilerleme kaydedileceğini ve sorunların çözülebileceğinin altını çizdi.



Türkiye ile AB arasındaki yol haritasının ve yeni müzakere başlığının açılmasının söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Hahn, Avrupa Parlamentosunun (AP) bugünkü oturumundan çıkacak kararın görmezden gelinemeyeceğini belirtti.



AP'nin Avrupa'nın üç temel kurumundan biri ve üyelerinin de Avrupa halklarının görüşlerini temsil eden kişilerden oluştuğunun altını çizen Hahn, orada tartışılan konuların da bu minvalde ele alınması gerektiğine dikkati çekti.



Son dönemde bölge ve dünyadaki gelişmeler ışığında AB'nin yerine de değinen Hahn, "Brexit, başlı başına diğer 27 ülke için 'Artık uyanın ve kendinize gelin' çağrısıydı. 'Ancak koordinasyon, birlik ve bütünlük içinde hareket ederlerse dünyadaki bütün bu gelişmelere karşı daha güçlü ve kuvvetli durabilirler' mesajını veren bir gelişmeydi." diye konuştu.