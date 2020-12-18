AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı yapıldı
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AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı yapıldı

18.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:48

Avrupa Birliği (AB)-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı, Brüksel'de düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB)-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı, Brüksel'de düzenlendi.

Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov başkanlığındaki heyetler katıldı.

Borrell, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, ikili ilişkileri ve Azerbaycan'daki reformları ele alacaklarını söyledi.

Brüksel'de dün de Ermenistan ile aynı toplantıyı yaptıklarını hatırlatan Borrell, üçlü bir temas da istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını aktardı.

Borrell, AB'nin Azerbaycan için başta gelen ticaret ortağı ve Azerbaycan'daki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan'daki reformları, ekonominin modernize edilmesini ve kurumlarının güçlendirilmesini desteklediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Azerbaycan'a etkisi ile Dağlık Karabağ'daki durumun da toplantı gündeminde bulunduğunu aktaran Borrell, Dağlık Karabağ'da 10 Kasım'da ilan edilen ateşkesin bazı ihlallere rağmen sürdüğünün ve ateşkese uyulması gerektiğinin altını çizdi.

???????Borrell, AB'nin AGİT Minsk Grubu'nun Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik görüşmelere başlamasını desteklediklerini, AB'nin çözüme ulaşılmasında tamamlayıcı rol oynayabileceğini belirtti.

Borrell, dün Ermenistan ile bugün de Azerbaycan ile ortaklıklarının ve bölgedeki kalıcı barışın önemini vurgulama imkanı bulduklarını kaydetti.

AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı yapıldı
AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı yapıldı
AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı yapıldı
AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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