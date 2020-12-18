AB, Azerbaycan ile kapsamlı yeni anlaşma istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan ile ortaklık önceliklerini görüştüklerini, kapsamlı yeni bir anlaşmayı sonuçlandırmak istediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan ile ortaklık önceliklerini görüştüklerini, kapsamlı yeni bir anlaşmayı sonuçlandırmak istediklerini bildirdi.

AB Konseyi, Brüksel'de Borrell ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, toplantıda daha önce uzlaşılan "AB-Azerbaycan Ortaklık Öncelikleri"nin uygulanması, Azerbaycan'ın reform gündemi, AB ile Azerbaycan arasında yeni bir ikili anlaşma ihtimali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan sonra gelinen durum değerlendirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Borrell, "AB, Azerbaycan ile demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükler temelinde yeni bir kapsamlı anlaşmayı sonuçlandırmak istemektedir. Bu, Azerbaycan ekonomisinin çeşitlendirilmesi, ticari ilişkimizin geliştirilmesi ve iş birliğimizin artırılmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Borrell, ayrıca Dağlık Karabağ sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasında Minsk Grubu eş başkanlarına tamamlayıcı şekilde rol üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, "Bunu desteklemek için barışı koruma ve yeniden inşa enstrümanlarımızı kullanmaya hazırız." dedi.

Toplantıya katılan AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de Azerbaycan'ın enerji ve ticarette AB için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, Güney Gaz Koridoru'nun sonuçlandırılması için bu yıl önemli ilerleme kaydedildiğini, bunun Batı Balkanlara uzatılmasını istediklerini bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal ve ekonomik düzelme için Azerbaycan ile çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Varhelyi, insani yardım kapsamında 10 milyon avro katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Açıklamada, Güney Gaz Koridoru'ndan ilk gazın 2020 bitmeden verilmesinin beklendiği bildirildi. Toplantıda ayrıca demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklerin önündeki zorlukların ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam