AB-Avustralya ticaret anlaşması müzakereleri ertelendi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB-Avustralya ticaret anlaşması müzakereleri ertelendi

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB-Avustralya ticaret anlaşması müzakereleri ertelendi

Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında AUKUS özel güvenlik anlaşmasının imzalanmasının ardından ertelendi.

Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında AUKUS özel güvenlik anlaşmasının imzalanmasının ardından ertelendi.

Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan, konuyla ilgili yatığı açıklamada, AB ve Avustralya arasında devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin 12. turunun ekim yerine kasımda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tehan, AB Komisyonunun ticaretten sorumlu başkan yardımcısı Valdis Dombrovskis ile gelecek hafta bir araya geleceğini belirterek, durumu karşılıklı olarak değerlendireceklerini ifade etti.

AB ve Avustralya, ticaret anlaşması müzakerelerine 2018 yılında başlamıştı.

Müzakerelerin bu aşamasında tarafların ticaret, yatırımlar ve fikri mülkiyet hakları gibi bir çeşitli konuları görüşmeleri bekleniyordu.

Ertelemeye giden süreç

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 16 Eylül'de düzenledikleri çevrim içi ortamdaki toplantının ardından yayımladıkları ortak bildiride, "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.

Ortaklık anlaşması uyarınca Avustralya'nın Adelaide kentinde, en az 8 nükleer enerjili denizaltı inşa edileceği açıklanmıştı.

AUKUS anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplamda 90 milyar Avustralya dolarlık (yaklaşık 65 milyar ABD doları) Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu getirmişti.

Anlaşmanın iptalini "'ihanet"' olarak değerlendiren Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırmıştı.

Fransa engeli

Fransa yönetimi, AB ile Avustralya arasında görüşmeleri süren ticaret anlaşmasını engelleyeceğinin sinyalini vermişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuyla ilgili, Avustralya'nın anlaşmayı iptal etmesinde Paris yönetiminin uğradığı muamelenin "kabul edilemez" olduğunu belirterek AB üyesi Fransa'ya desteğini ifade etmişti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
İngiltere'deki enerji krizi giderek büyüyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti

İngiltere'deki enerji krizi giderek büyüyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici
Magazin Gülşen Tarkan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Muslera Bülent Uygun Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB-Avustralya ticaret anlaşması müzakereleri ertelendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:58:15. #1.12#