AB: Avrupa ordusu şu an için gündemde değil - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB: Avrupa ordusu şu an için gündemde değil

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB: Avrupa ordusu şu an için gündemde değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Avrupa ordusu" kurulmasının gündemde olmadığını, daha çok üyelerin askeri kapasitelerini güçlendirmeye odaklandıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Avrupa ordusu" kurulmasının gündemde olmadığını, daha çok üyelerin askeri kapasitelerini güçlendirmeye odaklandıklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında, son dönemde yeniden tetiklenen "Avrupa ordusu" kurma fikrinin hayata geçirilmesi için çalışma olup olmadığına yönelik soruyu yanıtladı.

Son günlerdeki tartışmalarda Avrupa'nın daha bütünleşik ve daha etkili bir savunma sistemi kurması ihtiyacının vurgulandığını hatırlatan Massrali, "Bir Avrupa ordusu şu an için gündemde değil. Mevcut çalışmalarımız daha çok üye ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine, savunma sanayilerinin güçlendirilmesine ve ortaklarımızla çalışmalarımızın artırılmasına yönelik." dedi.

Massrali, yıl sonunda taslağının, Mart 2022'de son halinin ortaya çıkması beklenen AB'nin "Stratejik Pusula" adlı belgesinde Avrupa'nın kendi güvenliği için nasıl sorumluluk alacağına yönelik çalışmaların da yer bulacağını söyledi.

AB'nin kendi güvenliği için başta ABD olmak üzere bağımlılıktan kurtulması için bir Avrupa ordusu kurulması fikri son dönemde yeniden gündeme getirildi. Özellikle NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ortaya çıkan tahliye krizi ve Avustralya'nın Fransa ile 50 milyar avroluk denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile ittifak kurması bu fikri yeniden tetikleyen faktörler oldu.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Seren Serengil Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Alex Teixeira Aykut Kocaman Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB: Avrupa ordusu şu an için gündemde değil - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 15:58:15. #1.17#