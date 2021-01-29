AB, AstraZeneca aşısını 18 yaş üstü kişiler için onayladı
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AB, AstraZeneca aşısını 18 yaş üstü kişiler için onayladı

29.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:53
AB, AstraZeneca aşısını 18 yaş üstü kişiler için onayladı

Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 18 yaş üzeri kişilerde uygulanmasını onayladı.

Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 18 yaş üzeri kişilerde uygulanmasını onayladı.

Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 18 yaş üzeri kişilerde uygulanmasını onayladı. EMA, klinik deneylerin, aşının 18 yaşından büyük insanlarda COVID-19'u önlemede güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı. EMA'dan yapılan açıklamada, "Henüz yaşlı katılımcılarda (55 yaş üstü) aşının ne kadar iyi çalışacağına dair bir istatistik sağlamak için yeterli sonuç bulunmamaktadır. Bu yaş grubunda, diğer aşılarla ilgili verilere dayalı olarak bir bağışıklık tepkisi görüldüğü için koruma beklenmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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