AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecine hazır

27.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:04

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi önümüzdeki haftalarda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile genişleme müzakerelerini başlatabileceklerini söyledi.



Çekya'nın başkenti Prag'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Varhelyi, "Süreci bloke etmeye çalışan üye ülkeleri ikna etmeye çalışacağız. Söz konusu ülkeler müzakere masasına oturmaya hazır, bizler de hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı. Brüksel önümüzdeki hafta Balkan ülkeleri ile ilgili durum değerlendirmesinde bulunmaya hazırlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle