AB-Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi Toplantısı
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AB-Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi Toplantısı

01.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:28

Avrupa Birliği (AB) Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi toplantısı başladı.

Avrupa Birliği (AB) Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi toplantısı başladı. Brüksel'de düzenlenen toplantıya Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de katıldı.

AB-Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi Toplantısı
AB-Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi Toplantısı
AB-Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi Toplantısı
AB-Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi Toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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