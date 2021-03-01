AB-Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi Toplantısı

Avrupa Birliği (AB) Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi toplantısı başladı. Brüksel'de düzenlenen toplantıya Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı