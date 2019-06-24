AB Araştırmasına Göre Paketlenmiş Ürünlerin %9'u Ülkelere Göre Farklı İçerik Barındırıyor

Marketlerde bulunan paketli ürünleri her gün satın alıyoruz. Bu ürünlerin bazıları yerli üretim olurken bazıları ise yurt dışından geliyor. Avrupa Birliği'nde bulunan 19 ülke arasında gerçekleştirilen bir araştırma ise bu ürünlerin ülkelere göre şeker, yağ, karbonhidrat gibi içeriklerinde farklılık olduğunu ortaya koydu.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından büyük bir titizlikle yürütülen araştırma, farklı AB ülkelerinde çifte standart olup olmadığını belirleme amacıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 400 bin gıda ürünündeki içeriklerin analiz edildiği araştırma sonucunda aynı marka ve ambalajlı ürünlerin farklı AB ülkelerinde farklı içeriklerle satışa sunulduğu belirlendi.

Yapılan araştırma ile aynı paketteki aynı gıda ürünlerinin %9'unun ve benzer paketteki aynı gıda ürünlerinin ise %22'sinin farklı içeriklere sahip olduğu sonucuna varıldı. 2017 yılında gıda ve içecek firmalarına farklı ülkelerde sattıkları aynı ürünlerde farklı içerik kullanmamalar konusunda uyarıda bulunan Avrupa Birliği Komisyonu'nun şimdi ne yapacağı ise merak konusu.