"AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri" başvuruları 8 Haziran'da başlayacak
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"AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri" başvuruları 8 Haziran'da başlayacak

Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa düzenlediği "AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri" yarışması başvuruları 8 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

06.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:07

Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa düzenlediği "AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri" yarışması başvuruları 8 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, BIRN ile Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa düzenlediği yarışmada, gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanıma, teşvik etme ve Batı Balkanlar ile Türkiye'de nitelikli araştırmacı gazeteciliğin görünürlüğünün artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, başvuru sahiplerinin 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihlerinde ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, gücün kötüye kullanılması, temel hakların ihlal edilmesi, yolsuzluk ve organize suç konularında yayınlanmış araştırma yazılarıyla katılabileceği yarışmada son başvurularını 8 Temmuz 2020 tarihine kadar yapabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, yarışmanın Batı Balkanlar ve Türkiye'de Haberciliğin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğinin Güçlendirilmesi Projesinin bir parçası olarak yürütüldüğü belirtilerek birinciye 5, ikinciye 3, üçüncüye ise 2 bin avro ödül verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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