AB ara buluculuğunda Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun ikinci turu başladı
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AB ara buluculuğunda Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun ikinci turu başladı

AB ara buluculuğunda Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun ikinci turu başladı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği'nin (AB) ara buluculuğunda haziranda yeniden başlatılan Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun ikinci turu Brüksel'de düzenleniyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) ara buluculuğunda haziranda yeniden başlatılan Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun ikinci turu Brüksel'de düzenleniyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı girişinde yaptığı açıklamada, görüşmelerin haziranda yeniden başlatılan ilk turunun "çok verimli geçmediğini" söyledi. Bu toplantıda iki ülkenin de baş müzakerecileri tarafından temsil edilmesinin olumlu bir unsur olduğunu belirten Borrell, yaz tatili girmeden ikinci turun düzenlenebilmiş olmasını da iyi bir gelişme olarak niteledi. Borrell, düzenli görüşmelerin sürmesinin önemine işaret ederek bu yolla Sırbistan ve Kosova'nın ilişkileri normalleştirmeye bağlı kalmasının da sağlandığını dile getirdi.

Toplantıda Kosova'yı Başbakan Albin Kurti, Sırbistan'ı Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic temsil ediyor.

Borrell'in iki liderle de ayrı ayrı görüşmesi, toplantının bitiminde AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın basına açıklaması yapması bekleniyor.

Belgrad-Priştine Diyaloğu, AB ara buluculuğunda 2011'den bu yana sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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