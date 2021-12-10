AB, Alternatif Yüksek Proteinli Hayvan Yemi Kaynaklarını Araştırıyor

AB et ve süt endüstrisi, hayvan yemi için ithal edilen soya fasulyesi ürünlerine büyük ölçüde bağımlıdır.

AB, tavukları, sığırları ve domuzları beslemek için her yıl yaklaşık 14 milyon ton soya fasulyesi ithal ediyor. Yabancı kaynaklı soyaya güvenmek, özellikle Avrupa'nın organik çiftçileri için bir zorluk teşkil ediyor, bu nedenle AB, alternatif yüksek proteinli yem kaynaklarını araştırmak için bir projeyi finanse etti.

OK-Net EcoFeed (Tek Mideli Hayvan Yemi Üzerine Organik Bilgi Ağı) adlı proje, Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu tarafından koordine edildi ve yem işleyicileri, çiftçiler, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve danışmanlık dahil olmak üzere 12 ülkeden 18 paydaşı bir araya getirdi.

Kaynak: Thecattlesite

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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