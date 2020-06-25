AB, Alman havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı
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AB, Alman havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı

Avrupa Birliği, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı kurtarma paketini onayladı.

AB, Alman havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı
25.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:00

Avrupa Birliği, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı kurtarma paketini onayladı.

Avrupa Birliği, Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı.

Alman hükümeti ile AB komisyonu arasındaki Lufthansa yardım paketi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı kurtarma paketini onayladı. Onayla birlikte Lufhansa, Frankfurt ve Münih havaalanlarındaki uçuş haklarını ucuz hava yolu şirketleriyle paylaşacak.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA

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