AB, Alman havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı Avrupa Birliği, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı kurtarma paketini onayladı.

Avrupa Birliği, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı kurtarma paketini onayladı. Avrupa Birliği, Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı. Alman hükümeti ile AB komisyonu arasındaki Lufthansa yardım paketi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı kurtarma paketini onayladı. Onayla birlikte Lufhansa, Frankfurt ve Münih havaalanlarındaki uçuş haklarını ucuz hava yolu şirketleriyle paylaşacak. (Mehmet Koca/İHA) Kaynak: İHA