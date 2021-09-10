AB, Alitalia'ya verilen kamu desteğini kurallara aykırı buldu

Avrupa Birliği (AB), İtalya'nın, bayrak taşıyıcı hava yolu firması Alitalia'ya sağladığı toplam 900 milyon avroluk kredilerin kamu destek kurallarına aykırı olduğuna ve geri alınması gerektiğine karar verdi.

Avrupa Birliği (AB), İtalya'nın, bayrak taşıyıcı hava yolu firması Alitalia'ya sağladığı toplam 900 milyon avroluk kredilerin kamu destek kurallarına aykırı olduğuna ve geri alınması gerektiğine karar verdi.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, İtalya'nın havacılık sektörüne sağladığı kamu desteklerine yönelik kararlara ilişkin açıklama yayımladı.

İtalya'nın 2017 yılında Alitalia'ya verdiği toplam 900 milyon avroluk iki kredinin AB kamu destek kurallarına aykırı olduğunu tespit ettiklerini belirten Vestager, İtalya'nın bu kredileri Alitalia'dan geri alması gerektiğini bildirdi.

Vestager, İtalya'da ITA adlı devlete ait yeni hava yolu şirketinin Alitalia'nın ekonomik halefi olmadığına dikkati çekti.

ITA'nın Alitalia tarafından alınan yasadışı kamu yardımlarını geri ödemekle yükümlü olmadığını ifade eden Vestager, ITA'ya yapılan 1 milyar 350 milyon avroluk sermaye enjeksiyonunun ise piyasa koşullarına uyun olduğu için kamu desteği sayılamayacağını kaydetti.

Uzun süredir mali sorunlar yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor duruma giren Alitalia, 15 Ekim'den itibaren uçuşları tamamen durdurma kararı almıştı.

İtalya, Alitalia'nın pek çok varlığını Italia Trasporto Aereo (ITA) adlı yeni bayrak taşıyıcı hava yolu firmasına aktarmayı planlıyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker