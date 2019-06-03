AB aleyhine Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı

AB aleyhine Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı

Avrupa Birliği aleyhine, Akdeniz’de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) dava açıldı

AB aleyhine Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı

Avrupa Birliği aleyhine, Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) dava açıldı

Bir grup avukat tarafından yapılan başvuruda AB yürüttüğü politikalarla, mültecilerin Akdeniz'de ölümüne göz yumduğu gerekçesiyle "insanlık suçu" işlemekle suçlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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