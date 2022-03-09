AB akıllı ulaşım sistemleri için 10 eylem alanı belirledi

Avrupa Birliği (AB) Hareketlilik ve Taşımacılık Komisyonu Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Birim Başkanı Kristian Hedberg, Avrupa için akıllı ulaşım sistemlerinin ilerleyen zamanlarda kilit konulardan biri olacağını, bu alanda 10 eylem alanı belirlediklerini belirterek, "Sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin dönüşümünü sağlamak konusunda son derece kararlıyız." dedi.

Hedberg, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın 2050 yılında karbondan arınmış ilk kıta olacağına dikkati çekerek, emisyonların ulaşım alanında yüzde 90 azaltılabilmesi için ciddi bir adıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yollardaki kazaların ve yüksek karbon emisyonlarının önüne geçebilmek için akıllı ulaşım sistemlerinin çok önemli olduğuna işaret eden Hedberg, 82 somut strateji geliştirdiklerini ve 10 eylem alanı belirlediklerini aktardı.

Mobiliteyi sürdürülebilir kılmak için yeşil bir ulaşım sistemi oluşturmak istediklerinin altını çizen Hedberg, doğru teşviklerin sağlanması, adil fiyatlandırma ve maliyetlerin olması gerektiğini anlattı.

Hedberg, bu kapsamda demir yollarının önemine de dikkati çekerek, burada hem kargo hem de yolcu kapasitesini artırmak istediklerini söyledi.

Kara yolu taşımacılığında hem yolcu hem de nakliye için elektrikli araçlara yönelik birçok altyapı yatırımının hayata geçirildiğini ifade eden Hedberg, şunları kaydetti:

"Avrupa'da 2030 yılına kadar 3 milyondan fazla şarj istasyonu kullanılabilir hale gelecek. Şu anda kullanılan ulaşım sistemlerinin iklime ciddi etkileri var. Ulaşım sistemlerinin sebep olduğu negatif etkileri ortadan kaldırmayı istiyoruz. Hem AB hem de genel Avrupa ekonomisi için akıllı ulaşım sistemleri ilerleyen zamanlarda kilit konulardan biri olacak. Bunun için bir dizi mevzuat çalışmaları yapılması gerekiyor. Pandeminin ardından, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, mobilite için yeni sinerjilerin oluşturulması gerekiyor. Sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin dönüşümünü sağlamak konusunda son derece kararlıyız."

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen ulaşım sistemleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı ve AUS Türkiye Derneği Başkanı Esma Dilek de sürdürülebilir, otonom, bağlantılı, elektrikli, akıllı teknolojilerin yaygınlaştığı, daha güvenli, daha akıllı, daha etkin ve verimli, daha çevreci, daha kapsayıcı ve erişilebilir, yenilikçi, entegre ve çok modlu, yerli ve milli teknolojiler ile geliştirilen ulaşım sistemleri için paydaşlarıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu dönüşümde, akıllı ulaşım sistemleri ile mevcut yolların daha akıllı, seyahat sürelerinin de kısalarak ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale geldiğine dikkati çeken Dilek, şöyle devam etti:

"Artık kişiselleştirilmiş, farklılaştırılmış ve konforlu, uygun seyahat deneyimleri sunan akıllı uygulamalar ve çözümler ile bireylerin seyahat etmesi çok daha keyifli deneyime dönüşüyor. Talep üzerine hareketlilik, kullanıcı odaklı bir sistem yaklaşımı ile tüm yolculara verimli ve güvenli bir şekilde gelişmiş hareketlilik seçenekleri sunuyor. Ülkemizde ulaşımın geleceğinin şekillendirilmesi noktasında trafiğin etkin yönetimi ve optimizasyonu ile trafik tıkanıklığının, bekleme sürelerinin, çevresel etkilerin azalması, elektrikli şarj altyapılarının geliştirilmesi, mikromobilite ve yayalaştırma uygulamalarının yaygınlaşması sayesinde fosilsiz ve karbon nötr, çevre dostu ulaşım sistemlerine geçilmesinde aktif rol alıyoruz."

Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri

Zirvede, Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında "belediyecilik" kategorisinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü.

AUS Türkiye Özel Ödülü Ford Otosan'a, Juri Özel Ödülü Marmara Üniversitesi VENIT Lab Direktörü Doç. Dr. Müjdat Soytürk'e verildi. Hareketlilik Teknolojisi Ödülü'nü Netaş Ar-Ge, Optiyol AŞ aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış konuşmaları ve ödül töreninin ardından fuarın açılışını gerçekleştirdi, stantları ziyaret etti.