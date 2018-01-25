AB Afrin Operasyonunu Desteklemeli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemesi gerektiğini bildirdi.

Şahin, Brüksel'de Avrupa Bölgeler Asamblesi'nde "Türk Belediyelerinin Suriyeli Mülteci Krizi Konusunda Potansiyelleri ve Sınırları" konulu çalıştaya konuşmacı olarak katıldıktan sonra basın açıklaması yaptı.

AB'deki muhataplarıyla "dünyanın en büyük sorunu" olan göç sorununa ilişkin önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Şahin, göçün olmaması için daha kalıcı tedbirler alınması ve göç yönetiminin iyileştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliği oluştuğunu kaydetti.

Türkiye'nin 3,5 milyon göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, 2015'te göçmenlerin AB'nin sınırını zorlamaya başlamasıyla göçün bir dünya sorunu olduğunun farkına varıldığını kaydederek "AB, elini taşın altına koyması gerektiği noktasına geldi." dedi.

Şahin, bazı AB ülkelerinin göç sorunu karşısında sınırlarını kapattığını ve teller ördüğünü hatırlatarak küreselleşmenin bu hamlelerle insani bir yaklaşım gerektiren göç sorununun çözülemeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Yasa dışı göçü önlemenin tek yolunun sığınmacıların yasal göçe yöneltilmesiyle gerçekleşebileceğini söyleyen Şahin, göçün bir sonuç olduğunu, Avrupa'nın sorunu "kökünden çözmek" için sığınmacıların kendi ülkelerine dönmeleri için imkan sağlanması gerektiğini ifade etti.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Cerablus örneği var, bir El Bab örneği var. Fırat Kalkanı'yla güvenli ortam sağlanıp DEAŞ'tan temizlenince herkes çok hızlı bir şekilde kendi toprağına, kendi ilçesine, kendi vatanına döndü. Eğer Avrupa bugün göçten şikayet ediyorsa, o zaman hızlı dönüşü sağlamamız gerekiyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı kararı, Afrin operasyonunu çok ciddi manada desteklemesi gerekiyor ki Avrupa da rahatlasın."

- "Türkiye AB'siz olmaz, AB de Türkiyesiz olmaz"

AB'nin Türkiye'ye 3 milyar avro aktarılması için imzaları attığını ancak bu miktarın sadece 1,8 milyar avrosunun gönderildiğini kaydeden Şahin, acil ve insani bir durumla karşı karşıya olduklarını, bu nedenle sürecin çok hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

AB tarafından taahhüt edilen ikinci bölümün de hızlı bir şekilde imzalanması ve aktarılması gerektiğini ifade eden Şahin, Türkiye ve AB arasında Geri Kabul Anlaşması imzalanmış olmasaydı, günde 70 bin kişinin Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya gitmeye devam edeceğini, Türkiye'nin sözünü tutmasıyla bu sayının bugün 70'e düştüğünü bildirdi.

Şahin, "Eğer o gün Türkiye sözünde durmamış olsaydı, bugün 2,5 milyon mülteci Avrupa'nın sınırlarında Avrupa'yı zorluyordu." diye konuştu.

Ziyareti kapsamında göç konusunda Türkiye'nin yaptıklarını çok takdir eden ve iş birliğine açık bir Avrupa'yla karşılaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye AB'siz olmaz, AB de Türkiyesiz olmaz." değerlendirmesini yaptı.