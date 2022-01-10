AB, Afrika'nın güneyindeki ülkelere kapıları açmaya hazırlanıyor - Haberler Ekonomi
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AB, Afrika'nın güneyindeki ülkelere kapıları açmaya hazırlanıyor

AB, Afrika'nın güneyindeki ülkelere kapıları açmaya hazırlanıyor
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından uçuş yasağı getirdiği Afrika'nın güneyindeki ülkelere seyahat izni verecek.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından uçuş yasağı getirdiği Afrika'nın güneyindeki ülkelere seyahat izni verecek.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkelerin bugün gerçekleştirdikleri toplantıda Afrika'nın güneyindeki ülkelere hava yolculuklarının yeniden başlamasına izin verilmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, Afrika'nın güneyindeki ülkelerden gelecek yolcuların diğer üçüncü ülkelerden gelen yolcular için geçerli olan sağlık tedbirlerine tabi olacakları ifade edildi.

AB, Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından kasım ayı sonunda Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini'den yapılan uçuşları askıya almıştı.

Söz konusu seyahat kısıtlamalarının başladığı günlerde Avrupa ülkelerinde de Omicron varyantı tespit edilmeye başlanmıştı.

Omicron varyantı son günlerde Avrupa ülkelerinde en baskın varyant halini aldı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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