AB-Afrika Birliği zirvesi Etiyopya'da yapılıyor; Brüksel yeni strateji arayışında
Afrika ülkeleri ile ilişkilerini yeniden şekillendirmek amacıyla yeni bir strateji geliştiren Avrupa Birliği yetkilileri bugün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 55 ülkeden oluşan Afrika Birliği ile zirve gerçekleştirecek.
Afrika ülkeleri ile ilişkilerini yeniden şekillendirmek amacıyla Avrupa Birliği'nin önde gelen liderleri Afrika Birliği liderleri ile gerçekleşecek zirvede buluşuyor.
Göreve başlamasından bu yana birkaç ay içinde ikinci kez bölgeye giden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve 22 Avrupa Komiseri, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 55 ülkeden oluşan Afrika Birliği'nin liderleri ile görüşecek. Euronews.com'da Görüntüle