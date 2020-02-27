AB-Afrika Birliği zirvesi Etiyopya'da yapılıyor; Brüksel yeni strateji arayışında

27.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:04

Afrika ülkeleri ile ilişkilerini yeniden şekillendirmek amacıyla Avrupa Birliği'nin önde gelen liderleri Afrika Birliği liderleri ile gerçekleşecek zirvede buluşuyor.



Göreve başlamasından bu yana birkaç ay içinde ikinci kez bölgeye giden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve 22 Avrupa Komiseri, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 55 ülkeden oluşan Afrika Birliği'nin liderleri ile görüşecek. Euronews.com'da Görüntüle