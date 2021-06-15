AB-ABD Zirvesi'nin ardından ortak açıklama Açıklaması
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AB-ABD Zirvesi'nin ardından ortak açıklama Açıklaması

AB-ABD Zirvesi'nin ardından ortak açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki zirve toplantısı sonunda yayımlanan ortak açıklamada, "demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki" hedeflendiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki zirve toplantısı sonunda yayımlanan ortak açıklamada, "demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki" hedeflendiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB-ABD Zirvesi bittikten sonra ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamanın uluslararası ilişkiler ile ilgili kısmında Doğu Akdeniz ve Türkiye'ye de yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Farklılıkların iyi niyetli diyalog ve uluslararası hukuk uyarınca çözülmesi gereken Doğu Akdeniz'de gerginliğin sürdürülebilir şekilde düşürülmesi için el ele çalışmaya kararlıyız. Demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki hedefliyoruz."

Çin'e yaklaşımda istişare, Rusya'ya karşı birlik

Açıklamada Çin ve özellikle Rusya'ya geniş yer ayrıldı. Çin'e yaklaşımlarda yakın istişare ve iş birliği niyeti beyan edilen açıklamada, "Sincan ve Tibet'teki insan hakları ihlalleri, Hong Kong'daki özerklik ve demokratik süreçlerde görülen aşınma, ekonomik baskı, dezenformasyon kampanyaları ve bölgesel güvenlik konuları dahil olmak üzere ortak endişelerimizle ilgili koordinasyonu devam ettirmeyi istiyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada Rusya'ya karşı tavırda "birlik" vurgusu yapılırken ABD ile ABD'nin politikaları ve eylemlerini koordine edebilmek amacıyla Rusya konulu AB-ABD yüksek düzeyli diyaloğu kurulması planı bulunduğu açıklandı.

"Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını baltalayıcı eylemlerini kınıyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, Moskova'ya "muhalefete yönelik baskıyı sonlandırması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, iletişim kanallarının açık tutulduğu, AB'nin Moldova, Ukrayna ve Gürcistan gibi doğu ortaklarına desteğin devam edeceği, Belarus halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Orta Doğu, İran, Kovid-19'un çıkış nedeni

Açıklamada, Suriye konusunda ise Beşşar Esed'in kazandığı savunulan seçimin yasa dışı olduğu vurgulanarak, Esed rejiminin acımasız suçlarından dolayı hesap vermesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında siyasi bir çözüm için uluslararası camiaya çağrı yapıldı.

Suriye'de artan insani yandım ihtiyacının karşılanması için BM Güvenlik Konseyine çağrı yapılarak yardımların ihtiyacı olan herkesi ulaştırılmasının sağlanması istendi.

Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarına olan taahhüdün teyit edildiği açıklamada, Orta Doğu'da varılan ateşkesten duyulan memnuniyet dile getirildi. AB ve ABD, İsrailliler ile Filistinliler için iki devletli çözüm temelinde eşit özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiden faydalanılmasına duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden ve ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya dönmesini amaçlayan görüşmelere destek ifade edilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) reformu için iş birliği konusunda kararlılık vurgulandı.

Açıklamada Kovid-19 salgınının çıkış nedeninin tespiti için şeffaf, kanıt temelli, uzmanların öncülüğünde DSÖ tarafından yürütülecek yeni bir çalışma için çağrıda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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