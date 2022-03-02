AB ABD ve İngiltere'nin Diplomatlarından Lavrov'a Protesto
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov video konferansla Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi önünde konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov video konferansla Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi önünde konuştu. Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere'nin diplomatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto amacıyla Lavrov'un konuşması sırasında salondan ayrıldı
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