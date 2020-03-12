AB: ABD seyahatleri durdurma kararını tek taraflı aldı Avrupa Birliği, ABD'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alma kararının "tek taraflı" olduğunu ve AB'nin bunu onaylamadığını bildirdi.

Avrupa Birliği, ABD'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alma kararının "tek taraflı" olduğunu ve AB'nin bunu onaylamadığını bildirdi. Kaynak: Dunya.com