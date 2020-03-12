AB: ABD seyahatleri durdurma kararını tek taraflı aldı
Avrupa Birliği, ABD'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alma kararının "tek taraflı" olduğunu ve AB'nin bunu onaylamadığını bildirdi.
12.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:54
Avrupa Birliği, ABD'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alma kararının "tek taraflı" olduğunu ve AB'nin bunu onaylamadığını bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com