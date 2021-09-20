AB, ABD'nin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasından memnun - Haberler
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AB, ABD'nin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasından memnun

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB, ABD'nin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasından memnun

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıları tamamlanmış AB vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıları tamamlanmış AB vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.

AB Komisyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tam aşılı AB vatandaşlarının çok yakında ABD'ye yeniden seyahat edebileceğine yönelik açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrı kalmış aileler ve dostlar için uzun süredir beklenen bir adım. Bu aynı zamanda iş dünyası için de iyi haber." ifadelerine yer verildi.

AB Komisyonunun turizmden sorumlu üyesi Thierry Breton da Washington'da Amerikalı muhataplarıyla bugün yaptığı görüşmenin ardından gelen karardan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Tam aşılı AB vatandaşlarının ABD'ye seyahat edebileceğini belirten Breton, AB'nin aşılama kampanyasındaki başarısı göz önünde bulundurulduğunda ABD yönetiminin mantıklı bir karar verdiğini ifade etti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da uzun süredir beklenen bu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Schinas, sadece yetkililerin ve ayrıcalıklı kişilerin değil halkın da seyahat etmesi gerektiğini, Avrupa'nın halkın en fazla aşılandığı kıta olduğunu vurguladı.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2020'de Schengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinden ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 26 Ocak'ta kalkacağını açıklamıştı. Biden yönetimi ise 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra söz konusu kısıtlamaların devam edeceğini duyurmuştu.

AB, haziranda ABD vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı ancak geçen ay sonunda üye ülkeler için yayımladığı tavsiye kararında ABD'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeden mecburi olmayan seyahatlere izin verilmemesini istemişti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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 ABD yönetimi tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

ABD yönetimi tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

 ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.

ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.
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