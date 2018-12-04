Ab, ABD'nin Hamas'ı Kınayan BM Tasarısına Destek Verecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen karar tasarısını görüşmeye hazırlanıyor.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, AB'nin, ABD'nin BM Genel Kuruluna getireceği Hamas'ın kınanmasına ilişkin karar tasarısına destek vereceğini belirtti.

Karar tasarısına destek bulabilmek için müzakereler yürüten, metin üzerinde değişiklikler teklif eden ve ilgili BM kararlarına atıfta bulunulmasını talep eden ABD, bu konuda Avrupa Birliğinin (AB) desteğini kazandı.

Fransız temsilci Delattre, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin ABD'nin BM Genel Kuruluna getireceği karar tasarısına destek vereceğini söyledi.

"Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarının kınanmasını" talep eden tasarı, perşembe günü 193 üyeli BM Genel Kurulunda oylamaya sunulacak.

Tasarının kabul edilmesi durumunda BM Genel Kurulu ilk kez Hamas'ı kınayan bir kararı oylamış olacak.

BM Genel Kurulu kararları "tavsiye" niteliğinde olmasına ve yasal bağlayıcılığı bulunmamasına rağmen uluslararası arenada siyasi ağırlığı nedeniyle önemseniyor.

Tasarıda ayrıca "Hamas ve diğer militan grupların provokatif tüm eylemlerine ve şiddet olaylarına son vermesi" çağrısı da yapılıyor. Karar tasarısında iki devletli çözümden ise bahsedilmiyor.