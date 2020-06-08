AB, 96 havayolu şirketini kara listeye aldı
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AB, 96 havayolu şirketini kara listeye aldı

Avrupa Birliği (AB), uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesi ile 96 havayolu şirketini kara listeye aldığını açıkladı.

AB, 96 havayolu şirketini kara listeye aldı
08.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:41

Avrupa Birliği (AB), uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesi ile 96 havayolu şirketini kara listeye aldığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından "Avrupa Birliği'ndeki kısıtlamalara tabi olan hava taşıyıcılarının listesi" yayınlandı. AB, 96 havayolu şirketinin gerekli uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesi ile kara listeye alındığını duyurdu. AB, kara listeye alınan şirketlerin AB içinde ve dışında uçmasına izin verilmeyeceğini aktarırken, Avrupa'ya uçmasalar bile bu listedeki havayolları ile yolculuk yapmayı planlayan AB vatandaşlarına seyahat uyarısı yapılacağını ifade etti.

Avrupa Komisyonu Ulaşım Birimi, kara listeye alınan havayolu şirketlerinin yasaklanmasının nedeni olarak, bakımsız uçaklara sahip olunması, güncel olmayan uçak durumları ve şirketlerde bulunan diğer eksikleri gösterdi. AB'nin kara listesinde bulunan 96 havayolu şirketinden 50'den fazlasını 14 Afrika ülkesine ait havayolu şirketleri oluşturuyor.

Öte yandan, AB tarafından havayolu şirketlerine ait ilk kara liste 2006 yılında yayınlanmıştı. AB, havayolu şirketlerinin minimum güvenlik standartlarına uyumunu değerlendirmek için 6 ayda bir toplantı düzenliyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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