AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı

AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), 3 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

Avrupa Birliği (AB), 3 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

AB Komisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Cape Verde'nin uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Söz konusu 3 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağına dikkati çekilen açıklamada, bu ülkelerin verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği kaydedildi.

Açıklamada, hali hazırda 55 ülkenin AB aşı sertifika sistemine bağlı durumda olduğu anımsatıldı.

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

Rus medyası yazdı: BAE, Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor

Rus medyası yazdı: BAE, Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor

 İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası

İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title