AB, 2030'a kadar karbon emisyonunu yüzde 55 azaltacak
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AB, 2030'a kadar karbon emisyonunu yüzde 55 azaltacak

11.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:16
AB, 2030'a kadar karbon emisyonunu yüzde 55 azaltacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 2030 yılına kadar karbon emisyonunun yüzde 55 azaltılması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 2030 yılına kadar karbon emisyonunun yüzde 55 azaltılması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB liderlerinin karbon emisyonunun 2030 yılına kadar en az yüzde 55 azaltılmasına yönelik kararı onayladıklarını ifade etti. Von der Leyen sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa Yeşil Anlaşması'nın birinci yılını kutlamak için güzel bir yol" ifadeleriyle paylaştı.Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise konuyla iligli açıklamasında "Avrupa liderleri iklim değişikliği ile mücadele ediyor" dedi.


AB, 2030'a kadar karbon emisyonunu yüzde 55 azaltacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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