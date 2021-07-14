AB, 2030'a kadar enerji üretiminde yenilenebilirin payını yüzde 40'a çıkaracak
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AB, 2030'a kadar enerji üretiminde yenilenebilirin payını yüzde 40'a çıkaracak

AB, 2030'a kadar enerji üretiminde yenilenebilirin payını yüzde 40'a çıkaracak
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2030'a kadar toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2030'a kadar toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

AB Komisyonunca yapılan yazılı açıklamaya göre, iklim hedeflerine ulaşmak için ekonomi ve toplumsal alanda dönüşüm gerekiyor.

Komisyon, karbon emisyonlarını 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı ve 2050'ye kadar da sıfırlamayı hedefliyor. AB ülkelerinde 2030'a kadar toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının da yüzde 40'a çıkarılması planlanıyor.

Komisyonun yayımladığı enerji, ulaşım, iklim ve vergilendirme alanlarında karbon emisyonu azaltım hedeflerine yönelik yol haritasına göre, emisyon ticaretinin yeni sektörlere de uygulanması gerekiyor.

AB Emisyon Ticareti Sistemi'nin daha işlevsel hale getirilmesi, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılarak düşük emisyonlu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması planlanıyor.

AB bütçesindeki önemli iklim harcamalarını tamamlamak için üye devletler, emisyon ticareti gelirlerinin tamamını iklim ve enerjiyle ilgili projelere harcayacak.

Öte yandan, Komisyon sınırda karbon ücretlendirme uygulamasının 2025'e kadar kademeli ve 2026'da ise sürekli olarak hayata geçirileceğini duyurdu. Böylece çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve elektrik alanında yapılacak ihracat ürünleri sınırda karbon vergisi uygulamasına tabi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

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AB, 2030'a kadar enerji üretiminde yenilenebilirin payını yüzde 40'a çıkaracak - Haberler Ekonomi
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