AB, 2020 yılı için büyüme tahminlerini açıkladı: En çok ve en az büyüyecek ülkeler hangileri?
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AB, 2020 yılı için büyüme tahminlerini açıkladı: En çok ve en az büyüyecek ülkeler hangileri?

Avrupa Birliği Komisyonu Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisindeki olumsuz etkilerin olacağını uyarırken, bu yıl için AB'nin yüzde 1,4 büyüme tahmini değiştirmedi

13.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:32
AB, 2020 yılı için büyüme tahminlerini açıkladı: En çok ve en az büyüyecek ülkeler hangileri?

Komisyonu, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisine olumsuz etkilerinin olacağı uyarısı yaparken, bu yıl için AB'nin yüzde 1,4'lük büyüme tahminini değiştirmedi.


AB Komisyonu'nun 2020 Kış Ekonomik Tahminler Raporu yayımlandı. Raporda, 2020 ve 2021 yılında Euro Bölgesi'nin yüzde 1,2, AB'nin ise yüzde 1,4 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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