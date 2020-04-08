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Avrupa Birliği, İngiltere, Hollanda, Rusya, Ekonomi

AB, 2019'da LNG ithalat rekoru kırdı

Avrupa Birliği'nin (AB) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı 2019'da yüzde 75 artışla 108 milyar metreküpe yükselerek, rekor seviyeye ulaştı.

08.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:02
AB, 2019'da LNG ithalat rekoru kırdı

Avrupa Birliği'nin (AB) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı 2019'da yüzde 75 artışla 108 milyar metreküpe yükselerek, rekor seviyeye ulaştı.

Avrupa doğal gaz piyasalarına ilişkin 2019'un son çeyreğini kapsayan Avrupa Komisyonu raporuna göre, AB'nin 2019'da LNG ithalatı toplam doğal gaz ithalatının yüzde 27'sini ve gaz tüketiminin ise yüzde 22'sini oluşturdu.

Rapora göre, 2019'da ABD ile Rusya arasında AB'ye LNG tedariği konusunda artan bir rekabet görüldü. Geçen yıl Katar, AB'ye 30 milyar metreküp LNG ihraç ederken, bunu 21 milyar metreküple Rusya ve 17 milyar metreküple ABD takip etti.

Geçen yıl birlik içinde en büyük LNG ithalatçıları 22,4 milyar metreküple İspanya, 22,1 milyar metreküple Fransa, 18 milyar metreküple İngiltere, 13,5 milyar metreküple İtalya, 8,8 milyar metreküple Belçika ve 8,6 milyar metreküple Hollanda oldu.

Böylece, AB'nin LNG ithalatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 75 artarak, 108 milyar metreküplük rekor seviyeye ulaştı. AB, bu ithalat için 2018'de 15,4 milyar avro, geçen yıl ise yaklaşık 16,2 milyar avro ödedi.

Son çeyrekte ABD lider

Geçen yılın son çeyreğinde ise, AB'nin LNG ithalatı 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 30,4 milyar metreküp oldu. Söz konusu dönemde, ABD, AB'nin LNG ithalatının dörtte birini karşılayarak, birliğin ana LNG tedarikçisi konumuna yerleşti.

Aynı dönemde, AB'ye LNG tedariğinde Katar, son 5 yıldaki en düşük oranda yüzde 23, Rusya yüzde 19 ve Nijerya yüzde 11 pay aldı.

Rusya'nın rekabeti

Son çeyrekteki ABD liderliğine rağmen, geçen yılın kasım ve aralık ayları hariç 2019'un diğer tüm aylarında Rusya'nın AB'ye LNG ihracatı, ABD'yi geçti. Rapora göre, söz konusu durum, Rusya'nın boru hatlarıyla sürdürdüğü Avrupa gaz piyasasındaki etkisini LNG arzıyla tamamlayarak devam ettirme isteğinden kaynaklandı.

Yeterli oranda tedariğe sahip küresel LNG piyasalarıyla Avrupa ve Asya gibi farklı bölgelerde LNG piyasalarının uyumlu olması, AB'ye yüksek miktarda LNG akışına katkı sağladı. AB'nin LNG ithalatındaki yükselişte, artan küresel LNG tedariği ile Asya piyasalarında LNG talebinin azalması da etkili oldu.

En fazla ithalatçı ülkeler

Geçen yılın son çeyreğinde AB'de en büyük LNG ithalatçısı 7 milyar metreküple İngiltere oldu. Bunu, 6 milyar metreküple Fransa ve 5,4 milyar metreküple İspanya takip etti.

AB, bu dönemde yapılan LNG ithalatı için 4,6 milyar avro ödedi. Birlik, 2018'in sonundan itibaren önemli ölçüde düşen LNG ithalat fiyatları nedeniyle 2018'in aynı döneminde yaptığı ithalat için 5,8 milyar avro ödemişti.

Hollanda'nın gaz üretiminde son 4 yılın en sert düşüşü

Geçen yılın son çeyreğinde AB'nin doğal gaz üretimi ise 26 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı.

Bu dönemde, AB'nin ana doğal gaz üreticisi ülkelerinden Hollanda'da üretim, yüzde 23 azalarak son 4 yılın en sert çeyreklik düşüşünü kaydetti. Danimarka'nın gaz üretiminde yüzde 62, Romanya, Almanya, İrlanda ve İtalya'nın üretiminde yüzde 7 ila yüzde 25 arası düşüş yaşanırken, İngiltere'de yüzde 1 üretim artışı oldu.

Geçen yılın tamamında ise AB'nin doğal gaz üretimi 2018'e kıyasla yüzde 9 azalarak, 109 milyar metreküpe geriledi. Geçen yıl İngiltere 40 milyar metreküp, Hollanda 33 milyar metreküp, Romanya 10 milyar metreküp, Almanya 6 milyar metreküp, İtalya 5 milyar metreküp ve Danimarka 3 milyar metreküp doğal gaz üretti.

Doğal gaz tüketimi son çeyrekte sabit

Geçen yılın son çeyreğinde, AB'nin doğal gaz tüketimi ise 139 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti. Böylece bu rakam 2018'in son çeyreğine kıyasla yüzde 0,1'lik kısmi yükselişle neredeyse aynı kalmış oldu.

Geçen yılın tamamında ise AB'nin gaz tüketimi 2018'e kıyasla yüzde 2 artış göstererek 482 milyar metreküpe ulaştı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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