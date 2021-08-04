AB, 200 milyon doz Novovax aşısı almaya hazırlanıyor
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AB, 200 milyon doz Novovax aşısı almaya hazırlanıyor

AB, 200 milyon doz Novovax aşısı almaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), ABD biyoteknoloji firması Novavax'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşıdan 200 milyon doz alım sağlayacak sözleşmenin onaylandığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), ABD biyoteknoloji firması Novavax'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşıdan 200 milyon doz alım sağlayacak sözleşmenin onaylandığını bildirdi.

AB Komisyonu, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların ön alım stratejisi kapsamında 7'nci sözleşmenin Novavax ile yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, onaylanan sözleşme doğrultusunda geliştirilen aşının Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkeler adına 100 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 200 milyon doz alınacağı kaydedildi.

AB'nin daha önce AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNtech-Pfizer, CureVac ve Moderna ile aşı alım sözleşmesi yaptığı anımsatılan açıklamada, Valnera şirketi ile de ön görüşmelerin tamamlandığı belirtildi.

27 Temmuz'da yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaştığını duyuran AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

EMA, Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesine ise devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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