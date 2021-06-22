AB, 150 milyon doz ilave Moderna aşısı alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB, 150 milyon doz ilave Moderna aşısı alacak

AB, 150 milyon doz ilave Moderna aşısı alacak
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Moderna firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan ilave 150 milyon doz daha alacak.

Avrupa Birliği (AB), Moderna firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan ilave 150 milyon doz daha alacak.

AB Komisyonu, Moderna ile şubat ayında yapılan ikinci aşı alım sözleşmesi çerçevesinde ilave doz alımını sağlayacak opsiyonun etkinleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, opsiyon gereği Moderna'nın AB üyesi ülkelere 2022 yılında 150 milyon doz ilave aşı sağlayacağı kaydedildi.

Öte yandan, AB, aşıların fiyatlarına ilişkin bilgileri ticari sır olduğu gerekçesiyle paylaşmıyor.

AB, Moderna firması ile kasım ayında 160 milyon doz alım sağlayacak ilk sözleşmeyi, şubat ayında da opsiyonu ile birlikte toplam 300 milyon dozluk ikinci sözleşmeyi yapmıştı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmeleri bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar, AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Yüce Emel Sayın Sinan Çetin Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB, 150 milyon doz ilave Moderna aşısı alacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:35:18. #1.14#

title