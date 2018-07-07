Aatif Maç Sonu İsyan Etti: Hocamız Beni İstemiyormuş Gibi Haberler Çıkıyor

Sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor'a karşı gol atan Faslı yıldız Aatif Chahechouhe, adım adım güçlerini daha da yukarı taşıyacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aatif, maçla ilgili, "Sezonun hazırlık süreci içindeyiz. Henüz 1 haftadır birlikte çalışıyoruz. Geride kalan süreç kısa bir süreç. Hocamızın bizden istediği felsefeyi sahaya yansıtmaya gayret gösterdik. Onun düşüncelerine saygı duyarak, onun düşüncelerini takip ederek sahada olmaya gayret gösterdik. İyi bir maç çıkardık. Kolay olmadı. Sezonun ilk maçı olması gerçeği söz konusuydu. Adım adım gücümüzü daha da yukarı taşıyacağız" değerlendirmesini yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN BİR PARÇASIYIM VE BUNUNLA GURUR DUYUYORUM"

Basında kendisiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili de açıklamalar yapan Aatif, "Basında çok haberler çıkıyor. Kulüp beni istemiyormuş, yeni hocamız beni istemiyormuş gibi birçok haber çıkıyor. İnsanlar hiçbir şey bilmeden birçok yorumlar yapıyorlar. Fenerbahçe'de 1 yıllık sözleşmem var. Fenerbahçe'nin bir parçasıyım ve bununla gurur duyuyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Türkiye'nin en büyük kulübündeyseniz, kalmak istersiniz. Ben de kalmak istiyorum. BU son derece normal. Bunun kararını sadece ben vermiyorum. Beni istemezlerse konuşur ve bir çözüm buluruz. İnsanlar bu yorumları yapmaktan keyif alıyorlar. Futbol böyle bir oyun değil. Futbolda kendi istediğiniz gibi kararlar veremiyorsunuz. Ben her zaman kendimi ispatladım. Nasıl bir oyuncu olduğumu her zaman gösterdim. Antrenmanların ilk gününden beri büyük keyif alıyorum. Kendimi de gayet rahat hissediyorum. Kendimi güveniyorum. Fenerbahçe'ye katkı yapabileceğimi bir kez daha ispatlayacağıma inanıyorum" dedi.