"AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu" başlıyor
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"AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu" başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu' başlıyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu" başlıyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu" başlıyor.

15-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek çevrim içi sempozyumla, çok yönlü ve disiplinler arası bir yaklaşımla yurtdışında ve Türkiye'de farklı alanlardaki akademisyenler, sanatçılar, tasarımcılar, ilgili sektörden paydaşlar ve öğrenciler bir araya gelecek. AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, sözlü ve poster bildiri sunumları, profesyonel ve lisansüstü kategorilerde karma sergi etkinlikleri ile bilimsel ve sanatsal bir tartışma ortamı sağlayacak.

20 Kasım 2020 tarihinde vefat eden Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Atalayer anısına düzenlenen sempozyumda, sanat ve sanat eğitimiyle ilgili güncel gelişmeler değerlendirilerek, yeni sorunlar tartışılacak. Sempozyum programında yakın bir zamanda hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Faruk Atalayer ve Prof. Nurbiye Uz'un anısına bir "Anma Sergisi" de düzenlenecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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