Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de
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Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de

Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza Al-Arabi'ye resmen transfer oldu.

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza Al-Arabi'ye resmen transfer oldu.

Transfer gündemini uzun süre meşgul eden Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'nın Katar takımlarından Al-Arabi'ye transfer olduğu açıklandı. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama "Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferi gerçekleşmiştir. Aaron Salem Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de
Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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