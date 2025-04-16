Futbol dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Aaron Boupendza öldü mü sorusunun yanıtı, hem Türkiye'deki taraftarlar hem de dünya genelindeki futbolseverler tarafından merak ediliyor. Henüz 28 yaşında olan başarılı forvetin beklenmedik ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Boupendza'nın hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların ardından "Aaron Boupendza neden öldü?" sorusu da gündemde ilk sıralarda yer aldı. Peki, Aaron Boupendza öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

AARON BOUPENDZA ÖLDÜ MÜ?

Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, 16 Nisan 2025 tarihinde Çin'in Hangzhou kentinde hayatını kaybetti. 28 yaşındaki oyuncunun, Zhejiang FC'de forma giydiği dönemde, kaldığı apartmanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

AARON BOUPENDZA NEDEN ÖLDÜ?

Boupendza'nın ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, Romanya basınında yer alan iddialara göre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bazı kaynaklar, Boupendza'nın kardeşiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından bu trajik olayın gerçekleştiğini öne sürüyor. Yetkililer, Boupendza'nın ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Olayın kesin nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.