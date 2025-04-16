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Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza kaç yaşında, nereli?

Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza kaç yaşında, nereli?
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Aaron Boupendza kimdir sorusu, hem Süper Lig'deki performansı hem de uluslararası futbol kariyeriyle dikkat çeken bu oyuncunun hayatını merak edenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle Hatayspor'da gösterdiği üstün performansla tanınan Boupendza, futbolseverlerin hafızasında iz bırakan isimlerden biri oldu. Peki, Aaron Boupendza kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Afrika'da başlayan ve kısa sürede Avrupa sahnesine adım atan Aaron Boupendza kimdir sorusu, futbol geçmişiyle ilgilenen herkesin gündeminde. Bir dönem Türkiye'de forma giymesiyle ülkemizde de tanınan Boupendza'nın hayatı, futbolun farklı coğrafyalarında attığı gollerle şekillendi. Futbola olan yeteneği ve farklı liglerde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Aaron Boupendza kimdir sorusunun yanıtı, kariyerinde iz bıraktığı kulüpler ve başarılarıyla daha da ilgi çekici hale geliyor. Peki, Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza kaç yaşında, nereli?

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

Aaron Boupendza, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya gelmiştir. Boupendza, profesyonel kariyerine ülkesinin takımı CF Mounana ile başlamıştır. Kısa süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, 2016 yılında Fransa'nın Bordeaux takımına transfer olarak Avrupa kariyerine adım atmıştır.

Fransa'da çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giyen Boupendza, asıl çıkışını Türkiye Süper Lig'inde yaptı. 2020 yılında Hatayspor ile sözleşme imzalayan Gabonlu golcü, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak 2020-2021 sezonunun gol kralı olmuştur.

Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza kaç yaşında, nereli?

Hatayspor'daki etkileyici performansının ardından Katar'ın Al-Arabi SC, Suudi Arabistan'ın Al-Shabab FC ve ABD'nin FC Cincinnati takımlarında da forma giyen Aaron Boupendza, futbol kariyerinde farklı kıtaları dolaştı. 2024 yılında Romanya'nın Rapid Bükreş takımına transfer olmuş, ardından 2025 yılı başında Çin Süper Ligi takımlarından Zhejiang FC ile sözleşme imzalamıştır.

Aaron Boupendza aynı zamanda Gabon Milli Takımı formasını da giymiştir. 2016 yılından itibaren milli takımda görev alan Boupendza, 35 maçta 8 gol kaydederek ülkesinin önemli futbol figürlerinden biri haline gelmiştir.

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