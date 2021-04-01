Aaron Boupendza Galatasaray maçında sahada olacak mı? Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi sonucu ne?
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Aaron Boupendza Galatasaray maçında sahada olacak mı? Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi sonucu ne?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Aaron Boupendza Galatasaray maçında sahada olacak mı? Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi sonucu ne?

Geçtiğimiz günlerde Gabon Futbol Federasyonu, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Galatasaray maçında forma giymesi beklenmeyen golcünün son durumunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri için Gabon Milli Takımı ile kampta olan Aaron Boupendza, koronavirüse yakalanmıştı. Ülkesinin federasyonundan yapılan açıklamada golcü futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Bu akşam ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın koronavirüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın şans vermesi durumunda Galatasaray maçında oynayabileceğini söyledi.

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