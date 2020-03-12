Aaron Appindangoye: "Şampiyonluk şansımız var"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aaron Appindangoye: "Şampiyonluk şansımız var" - Haber
Sivasspor, Güncel

Aaron Appindangoye: "Şampiyonluk şansımız var"

Sivasspor'un Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye, şampiyonluk şanslarının olduğunu belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var diyelim. Biz maç maç bakıyoruz, değerlendiriyoruz.

12.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:15
Aaron Appindangoye:

Sivasspor'un Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye, şampiyonluk şanslarının olduğunu belirterek, "Şampiyonluk için şansımız var diyelim. Biz maç maç bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Bizim için her bir maç final niteliğinde" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor'un Gabolu defans oyuncusu Aaron Appindangoye, hafta sonu oynanacak olan Antalyaspor maçına ilişkin ve şampiyonluk ile ilgili konuştu.

"GALİBİYET ALMAMIZ LAZIM"

Appindangoye, Antalyaspor maçından galibiyetle dönmeleri gerektiğini ifade ederek, "Antalya maçına iyi hazırlanıyoruz. Haftanın başından beri hazırlıklarımız devam ediyor. Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Bu deplasman gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü bizim oradan galibiyet almamız lazım, kesinlikle puanla dönmemiz lazım" dedi.

"HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE"

Bir basın mensubunun "Şampiyonluk ile ilgili takımın şansı var mı?" sorusuna başarılı savunma oyuncusu, "Tabii ki şansımız var. Çünkü ilk 5 takım aralarında bayağı sıkı rekabet içerisinde. Şampiyonluk için şansımız var diyelim. Biz maç maç bakıyoruz, maç değerlendiriyoruz. Bizim için her bir maç bir final niteliğinde. Bu maçlardan sonra bu puan tablosunu göreceğiz" diye cevabını verdi.

"İYİ PERFORMANS SERGİLİYORUM"

Appindangoye, son olarak Süper Lig'de iyi bir performans sergilediğini söyleyerek, "Ben ilk defa Süper Lig'de oynuyorum ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğim" diye konuştu.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Ziya Erdal, Skuletic, Hakan Arslan ve Samba Camara katılmazken, izinli olan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç da yer almadı.

(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz/İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Haber
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Can Yaman Uğur Akkuş Burcu Kıratlı
Spor Okan Buruk Adem Büyük Gökhan Gönül Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Aaron Appindangoye: "Şampiyonluk şansımız var" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 12:48:56. #1.14#