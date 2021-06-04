Aaron Appindangoye'nin tedavisi Fransa'da sürüyor
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Aaron Appindangoye'nin tedavisi Fransa'da sürüyor

Aaron Appindangoye'nin tedavisi Fransa'da sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aaron Appindangoye'nin tedavisi Fransa'da sürüyor.

DG Sivasspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aaron Appindangoye'nin tedavisi Fransa'da sürüyor.

2019-2020 sezonunda Sivasspor'a transfer olan ve kısa sürede oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Aaron Appindangoye, bu sezon talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Sakatlığı nedeniyle birçok maçta görev alamayan Aaron, tedavisini Fransa'da sürdürüyor. Alınan bilgiye göre Aaron'un sakatlığının bu kadar uzun sürmesinin sebebi ise yanlış tedavi olması.

2020-2021 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Sivasspor'da toplamda 17 maça çıkan başarılı futbolcu, 5 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 17 defa ilk 11'de yer alan Gabonlu oyuncu, bin 508 dakika sahada kaldı.

Öte yandan 29 yaşındaki stoperin 31 Mayıs 2023'e kadar kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşmesi bulunuyor. - SİVAS

Aaron Appindangoye'nin tedavisi Fransa'da sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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