Aaron Appindangoye, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Aaron Appindangoye, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

14.10.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:10
Aaron Appindangoye, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

DG Sivasspor'da sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzun süre uzak kalan Aaron Appindangoye, bireysel çalışmalarına devam ediyor.

DG Sivasspor'da sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzun süre uzak kalan Aaron Appindangoye, bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Sezon başlamadan önce talihsiz bir sakatlık geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan Appindangoye, geçtiğimiz gün yeşil sahalara dönmüştü. Takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde hummalı şekilde çalışan deneyimli oyuncu, rakiplerine de gözdağı verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da zaman zaman Aaron'u motive ettiği öğrenilirken, başarılı oyuncunun 3-4 hafta sonra hazır hale gelmesi bekleniyor.

28 Yaşındaki defans oyuncusunun Sivasspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek. - SİVAS

Aaron Appindangoye, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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