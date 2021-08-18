AAPP: "Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda en az bin kişi hayatını kaybetti"
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AAPP: "Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda en az bin kişi hayatını kaybetti"

AAPP: 'Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda en az bin kişi hayatını kaybetti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP), Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan protestolarda en az bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP), Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan protestolarda en az bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP) tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da ordunun, 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından patlak veren darbe karşıtı protestolarda en az bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. AAPP Sekreteri Tate Naing, "AAPP kayıtlarına göre binden fazla masum insan öldürüldü. Gerçek kurban sayısı çok daha fazla" dedi.

İktidardaki cunta yönetiminden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Cunta yönetiminden daha önce yapılan açıklamada ise uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılan AAPP verilerinin "abartılı olduğu" ifade edilmiş, protestolar sırasında çok sayıda güvenlik görevlisinin de öldürüldüğü fakat AAPP'nin bu verileri sayıma dahil etmediği belirtilmişti.

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketi ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı. - YANGON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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