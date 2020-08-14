Aamir Khan, Adana kebabına hayran kaldı
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Aamir Khan, Adana kebabına hayran kaldı

Hindistan sinemasının dünya çapında tanınmış oyuncu ve yönetmeni Aamir Khan'a kebap pişirtip, ikram eden kebapçı Mehmet Gemicioğlu, "Öylesine ünlü bir sanatçının kentimizde film çekmesi tanıtım açısından çok önemli. Kebabı çok beğendi.

Aamir Khan, Adana kebabına hayran kaldı
14.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:26

Hindistan sinemasının dünya çapında tanınmış oyuncu ve yönetmeni Aamir Khan'a kebap pişirtip, ikram eden kebapçı Mehmet Gemicioğlu, "Öylesine ünlü bir sanatçının kentimizde film çekmesi tanıtım açısından çok önemli. Kebabı çok beğendi. Bir daha geleceğini söyledi" dedi.

Pandemi nedeniyle çekimleri yarım kalan filminin kalan bölümünü tamamlamak için Türkiye'yi seçen ve incelemelerde bulunmak için önce Niğde sonra da Adana'ya gelen Hintli oyuncu, Seyhan ilçesi'ne bağlı Büyüksaat mevkiini gezdikten sonra kebap keyfi yaptı. Ekibiyle birlikte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na gelen ünlü yönetmen, burada, uzun yıllardır kebapçılık yapan Mehmet Gemicioğlu'nun dükkanında mangalın başına geçip Adana ve ciğer kebabı pişirip yedi. Ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle de karşılaştı. Kebabı çok beğendiği öğrenilen Khan'ın korona virüs tehlikesinin geçtikten sonra tekrardan çarşıya gelip kebap yiyeceği de öğrenildi.

"FİLM ÇEKİMİNİN ADANA'YA KATKISI ÇOK OLUR"

Aamir Khan'ın Adana'da film çekmesinin hem ülkenin hem de kentin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirten kebapçı Mehmet Gemicioğlu, "Buraya bir film projesi için gelmiş. Onun altyapısını hazırlıyorlar. Umarım olur. Adana'mız için çok hayırlı olur. Bizim yanımıza gelmesinin sebebi de daha önce ismimizi duymuş ve danışmanlarına 'gidelim' demiş" diye konuştu.

"ADANA HALKI VE ESNAFI MİSAFİRPERVERDİR"

Adana Kebap ve ciğer kebabını Aamir Khan'ın çok beğendiğini söyleyen Gemicioğlu, "Lezzetli buldu, çok beğendi. Kendisinden rica ettim ve mangal başına geçtik. Pişirme tekniğini gösterdim. Bir daha geleceğini söyledi. Birlikte şiş çevirdik. Adana'mız dünyaca tanınacak. Buna ihtiyacımız var. Bütün kurumların attıkları adımlar ve çalışmalar bizi dünyaya tanıtacaktır. Adana halkı ve esnafı misafirperverdir. Adana için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Kaynak: İHA

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