AA Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı için mevlit okutuldu
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AA Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı için mevlit okutuldu

01.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:25
AA Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı için mevlit okutuldu

Beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı için mevlit okutuldu.

Beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı için mevlit okutuldu.

Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Askertepe Camisi'nde düzenlenen programa merhumun ailesinin yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, ilahiler söylendi.

Derya Akbıyık, gazetecilere, meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Merhumun bugün yedisi ve merhum için mevlit okutmak istedik. Acımız büyük, değerli bir arkadaşımızdı. Anadolu Ajansı ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 12 yıldır AA'da görev yapan bir çocuk babası Akıllı, 11 Ocak'ta beyin kanaması sonucu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, 23 Şubat'ta kalbinin durması üzerine yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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