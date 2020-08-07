AA Yönetim Kurulu Üyesi Kızıldağ'dan Başkan Çetin'e ziyaret Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret etti.

Kızıldağ, Kapaklı'nın Trakya'nın en güzel ilçelerinden birisi olduğunu söyledi.

Son dönemde Kapaklı'da önemli değişimler yaşandığını ve gelişimler olduğunu ifade eden Kızıldağ, sanat anlamında ilçede yapılması planlanan çalışmaların da heyecan verici olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Çetin de ziyaret nedeniyle Kızıldağ'a memnuniyetlerini belirtti.

Kaynak: AA