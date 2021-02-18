AA'ya uluslararası fotoğraf ödülü
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AA'ya uluslararası fotoğraf ödülü

18.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:14
AA'ya uluslararası fotoğraf ödülü

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, takım olarak katıldıkları dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'da (POY) "Yerel ekip fotoğraf serisi" kategorisinde finalist ödülünü aldı.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, takım olarak katıldıkları dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'da (POY) "Yerel ekip fotoğraf serisi" kategorisinde finalist ödülünü aldı.

AA foto muhabirleri Şebnem Coşkun, Elif Öztürk, Arif Hüdaverdi Yaman, Gökhan Balcı ve Onur Çoban'ın, "Avrupa'ya açık kapı" adlı serisindeki 20 fotoğraf, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne'de toplanmasını ve Yunanistan'la kara sınırının olduğu bölgedeki bekleyişlerini gösteriyor.

ABD'deki Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesince 1944'ten bu yana düzenlenen yarışmada, her yıl basın fotoğrafçılığı alanında uzman jüri tarafından açık oturum şeklinde yapılan değerlendirmenin ardından çeşitli kategorilerde ödüller veriliyor.

AA, daha önce de 4 kez POY ödülü kazanmıştı

Yarışmanın bu yılki jürisinde Cheriss May, J.B. Forbes, Shoun Hill, Marie D. de Jesús, Alex Wong, Preston Gannaway, Adrees Latif, Alysia Burton Steele, Melissa Melvin-Rodriguez, Deanne Fitzmaurice, Steph Chambers, Jose Carlos Fajardo, Elizabeth Cheng Krist, Alyssa Schukar, Katie Orlinsky, Ron Tarver, Samantha Appleton, Michael Robinson Chavez, Laylah Amatullah Barrayn, Carl-Pillipe Juste, Sue Morrow, Brian Palmer, Shaminder Dulai, Julie Winokur, Jasmine Goldband, Avi Gupta, Deb Pang Davis ve Brett Roegiers yer aldı.

AA foto muhabirleri, daha önceki yıllarda da 4 kez POY ödülü kazanmıştı. 2014'te Mısır'daki foto muhabiri Mosaab Elshamy, 2015'te Peru'daki foto muhabiri Sebastian Castenada ve 2016'da Gazze'deki foto muhabiri Mustafa Hassona ve 2020'de de İstanbul'daki foto muhabiri Elif Öztürk, yarışmada ödül almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Yorgancı

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