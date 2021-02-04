AA ve TRT Diyarbakır Bölge müdürlerinden Çınar Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin ve TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Hamit Yaz, Çınar Milli Eğitim Müdürü Yusuf Güzel'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin ve TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Hamit Yaz, Çınar Milli Eğitim Müdürü Yusuf Güzel'i ziyaret etti.

Gültekin ve Yaz, göreve yeni başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güzel'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz