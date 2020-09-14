AA ve TİKA iş birliğinde "Online Veri Gazeteciliği Eğitim Programı" başladı
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AA ve TİKA iş birliğinde "Online Veri Gazeteciliği Eğitim Programı" başladı

Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı katılımcılara yönelik düzenlenen "Online Veri Gazeteciliği Eğitim Programı" başladı.

AA ve TİKA iş birliğinde
14.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:03

Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı katılımcılara yönelik düzenlenen "Online Veri Gazeteciliği Eğitim Programı" başladı.

AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir internet üzerinden düzenlenen "Online Veri Gazeteciliği Eğitim Programı"nın açılışında yaptığı konuşmada, veri gazeteciliği eğitiminin ilk kez düzenlendiğini ve gelecek dönemde daha da geliştirileceğini belirtti.

İşbilir, "Doğru ve sağlıklı veriye ulaşmak, sahadan veri toplamak ve bu verileri doğru analiz ederek haber üretmek ciddi bir uzmanlık istiyor. Verilerle siyasi manipülasyonların da yapıldığı günümüzde veri gazeteciliği çok önem kazanıyor." diye konuştu.

AA ve TİKA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu kapsamında, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen Veri Gazeteciliği Eğitimi, AA Haber Akademisinin son dönemde müfredatına eklediği yeni eğitim içerikleri arasında yer alıyor.

Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kenya, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Lübnan, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Tanzanya, Uganda ve Ukrayna olmak üzere farklı ülkelerden 30 gazetecinin katıldığı 2 günlük eğitim programı yarın da devam edecek. Programda AA'nın deneyimli gazetecileri tarafından dersler verilecek.

Kaynak: AA

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